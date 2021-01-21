Ректор МГУ назвал примерную дату возвращения вузов к очной работе

Вузы Москвы и Санкт-Петербурга, скорее всего, вернутся к очному обучению после 6 февраля. Об этом сообщил в четверг, 21 января, ректор МГУ им. М.В. Ломоносова, глава Российского союза ректоров Виктор Садовничий.

«По просьбе министра я собираю ректоров. Скорее всего, у нас будет вот этот очный формат с элементами дистанционного», — заявил Садовничий в эфире канала «Россия 1».

12 января стало известно, что студентам вузов и колледжей в Московской области продлили удаленный режим обучения с 13 января по 6 февраля включительно. Проездные студентов останутся заблокированными до этой даты.

17 декабря 2020 года президент России Владимир Путин заявил, что онлайн-образование никогда не заменит прямого личного контакта между студентом и преподавателем.

10 декабря замглавы Минобрнауки РФ Дмитрий Афанасьев сообщил, что более половины студентов российских вузов в настоящее время обучаются дистанционно.

В конце ноября сообщалось, что все вузы Москвы и Санкт-Петербурга перешли на дистанционное обучение из-за распространения коронавируса. Как сообщили в Минобрнауки, вузы в регионах, где наблюдается сложная эпидемиологическая ситуация, также переведены на дистанционку.

Распространение коронавируса SARS-CoV-2, вызывающего заболевание COVID-19, началось в конце декабря 2019 года. Очагом инфекции стал китайский город Ухань. За несколько месяцев болезнь охватила более 210 стран мира. 11 марта Всемирная организация здравоохранения (ВОЗ) охарактеризовала распространение коронавируса в мире как пандемию.

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