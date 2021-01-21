Рост численности волков зафиксировали в одном из районов Рязанской области

В Клепиковском районе Рязанской области местные охотники готовятся к отстрелу волков. Это связано с ростом популяции этого хищника.

Как рассказал председатель Клепиковского районного общества охотников и рыболовов Андрей Клепиков, в осенне-зимний сезон было добыто восемь волков — пять взрослых особей и три молодых. Сейчас охотники готовятся к отстрелу еще двух хищников, пишет РИА «7 новостей».

Отстрел будет произведен на Ахматовском участке Клепиковского района, объяснил Андрей Клепиков. По его словам, недавно был зафиксирован случай выхода животных на ферму в Давыдово. Следы хищников обнаружили сторожа.

Чаще всего волки выходят к населенным пунктам именно в зимнее время. В морозы им становится сложно добывать себе пищу, поэтому они питаются собаками и кошками, которые встречаются им на территории человека.

13 января сообщалось об обнаружении на льду Нижне-Бурейского водохранилища следов большого волка. Сначала эксперты предполагали, что следы оставил тигр, но после изучения следа и шерстинок эта версия была отклонена.