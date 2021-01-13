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Следы большого волка обнаружили на льду водохранилища в Приамурье

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На льду Нижне-Бурейского водохранилища были обнаружены следы крупного волка. К такому выводу пришли специалисты после того, как изучили оставленные следы и шерстинки.

Как сообщает региональное управление по охране животного мира, следы нашли 8 января. Изначально рассматривалась версия о визите тигра, однако она не подтвердилась, пишет Амурская служба новостей.

Специалисты провели экспертизу фото и видео следов, а также обнаруженных на месте шерстинок. Экспертов сразу смутили следы когтей на снегу, ведь кошки, даже самые крупные, при ходьбе никогда их не выпускают. Кроме того, тигриному не соответствовали форма подушечки лапы и размах шага.

Как выяснилось, свои следы на льду водохранилища оставил волк.

«Речь о самце весом примерно 70 кг, скорее всего одиночке», — заявил начальник отдела охраны управления по охране животного мира области Валерий Погасиенко.

По его словам, этих хищников в Бурейском районе довольно много, однако настолько крупные особи встречаются крайне редко.

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