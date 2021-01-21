Сбербанк подал заявку на регистрацию собственного стейблкойна

Сбербанк подал заявку в Центробанк РФ с просьбой зарегистрировать собственный стейблкойн под названием «сберкоин». Об этом в четверг, 21 января, заявил заместитель председателя правления Сбербанка Анатолий Попов.

Как уточняется, кредитная организация выразила надежду на запуск стейблкойна к весне 2021 года.

«С 1 января в России вступил в действие закон о цифровых финансовых активах. Сбербанк в соответствии с установленным порядком подал заявку в Банк России на регистрацию нашей платформы в первых числах января, в первые рабочие дни еще на прошлой неделе. Соответственно, рассчитываем на то, что наша заявка будет одобрена», — отметил Попов.

По его словам, финансовые активы будет разрешено выпускать на зарегистрированной площадке, одним из потенциальных активов станет фиатный коин на рубль. Технологически, как подчеркнул Попов, банк готов работать с указанным инструментом.

Технология была протестирована внутри банка, специалисты заверили в ее удобстве для клиентов. Ожидается, что технология будет использоваться в области цифровых векселей.

В октябре 2020 года Центробанк заявил, что оценивает возможности выпуска цифрового рубля. Он может стать дополнительной формой денег вместе с наличными и безналичными и потребует создания дополнительной платежной инфраструктуры.

В ЦБ считают, что использование цифрового рубля поможет снизить затраты на обслуживание безналичных платежей и откроет новые возможности для создания цифровых сервисов.

В декабре банки сообщили об отсутствии необходимости внедрения цифрового рубля. По данным опроса АБР, примерно половина финансовых организаций не видит преимуществ новый формы денег относительно нынешней.