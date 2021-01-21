Прямой эфир
Общество
Вся актуальная информация по коронавирусу ежедневно обновляется на сайтах https://стопкоронавирус.рф и доступвсем.рф
Общество
МЧС предупредило жителей Москвы о гололеде 21 и 22 января
Общество
Мобильное приложение к электронному паспорту появится в Москве в 2021 году
Мир
В Германии заявили о серьезных потерях компаний из-за санкций ЕС против России
Общество
В МВД сообщили о дефиците иностранных рабочих в Москве
Мир
Способное достроить «Северный поток – 2» судно направилось в сторону Германии
Авто
Кроссовер Geely Tugella получил новую комплектацию в России
Общество
Вильфанд рекомендовал россиянам привыкать к аномальной погоде
Экономика
Путин призвал к концу 2021 года полностью восстановить рынок труда
Мир
Первый блок БелАЭС вновь подключили к сети

Сбербанк подал заявку на регистрацию собственного стейблкойна

0
Озвучить текст
Выделить главное
вкл
выкл

Сбербанк подал заявку в Центробанк РФ с просьбой зарегистрировать собственный стейблкойн под названием «сберкоин». Об этом в четверг, 21 января, заявил заместитель председателя правления Сбербанка Анатолий Попов.

Как уточняется, кредитная организация выразила надежду на запуск стейблкойна к весне 2021 года.

Крипта на повышение: объем сделок с цифровой валютой в РФ вырос втрое
В 2021 году при самом оптимистичном сценарии эксперты прогнозируют повышение курса биткоина до $90 тыс

«С 1 января в России вступил в действие закон о цифровых финансовых активах. Сбербанк в соответствии с установленным порядком подал заявку в Банк России на регистрацию нашей платформы в первых числах января, в первые рабочие дни еще на прошлой неделе. Соответственно, рассчитываем на то, что наша заявка будет одобрена», — отметил Попов.

По его словам, финансовые активы будет разрешено выпускать на зарегистрированной площадке, одним из потенциальных активов станет фиатный коин на рубль. Технологически, как подчеркнул Попов, банк готов работать с указанным инструментом.

Технология была протестирована внутри банка, специалисты заверили в ее удобстве для клиентов. Ожидается, что технология будет использоваться в области цифровых векселей.

В октябре 2020 года Центробанк заявил, что оценивает возможности выпуска цифрового рубля. Он может стать дополнительной формой денег вместе с наличными и безналичными и потребует создания дополнительной платежной инфраструктуры.

В ЦБ считают, что использование цифрового рубля поможет снизить затраты на обслуживание безналичных платежей и откроет новые возможности для создания цифровых сервисов.

В декабре банки сообщили об отсутствии необходимости внедрения цифрового рубля. По данным опроса АБР, примерно половина финансовых организаций не видит преимуществ новый формы денег относительно нынешней.

Прямой эфир
Меню
Подписка на газету
Подписка на новости
RSS

Авторское право на систему визуализации содержимого портала iz.ru, а также на исходные данные, включая тексты, фотографии, аудио- и видеоматериалы, графические изображения, иные произведения и товарные знаки принадлежит ООО «МИЦ «Известия». Указанная информация охраняется в соответствии с законодательством РФ и международными соглашениями.

Частичное цитирование возможно только при условии гиперссылки на iz.ru.

АО «АБ «РОССИЯ» — партнер рубрики «Экономика»

Сайт функционирует при финансовой поддержке Федерального агентства по печати и массовым коммуникациям.

Ответственность за содержание любых рекламных материалов, размещенных на портале, несет рекламодатель.

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Свидетельства о регистрации ЭЛ № ФС 77 - 76208 от 8 июля 2019 года, ЭЛ № ФС 77 - 72003 от 26 декабря 2019 года

Все права защищены © ООО «МИЦ «Известия», 2021