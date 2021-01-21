Саперы отмечают 320-летие Инженерных войск России

Российские саперы отметили юбилей Инженерных войск. В Сирии саперы занимаются разминированием территорий. Подразделения Инженерных войск являются первопроходцами, сообщает телеканал «Известия». Саперы первыми проводят разведку на месте. За пять лет в Сирии обнаружено более 150 тыс. взрывоопасных объектов. Также инженеры обеспечивают работу российской авиабазы Хмеймим, отслеживают бесперебойное поступление электричества и воды.

Телеканал «Известия» доступен в пакетах кабельных операторов, в Москве он находится на 26-й кнопке. Также прямой эфир канала транслируется на сайте iz.ru.