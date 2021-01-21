Прямой эфир
Общество
Вся актуальная информация по коронавирусу ежедневно обновляется на сайтах https://стопкоронавирус.рф и доступвсем.рф
Наука
Ученые предупредили об особой опасности штамма коронавируса из ЮАР
Интернет
Роскомнадзор поддержал введение уголовного наказания за треш-стримы
Мир
В ОАЭ одобрили использование российской вакцины от коронавируса «Спутник V»
Мир
ЕСПЧ признал необоснованными обвинения Грузии в адрес РФ по событиям 2008 года
Экономика
Минфин заявил об исполнении бюджета-2020 лучше ожиданий
Общество
Число безработных в России за 5 дней снизилось на 100 тыс. человек
Общество
Пенсии неработающих пенсионеров в РФ выросли в среднем на 1039 рублей
Спорт
Итальянская «Фиорентина» предложит за Кокорина €5 млн
Туризм
Финляндия напомнила об ограничениях на въезд в страну из России

Саперы отмечают 320-летие Инженерных войск России

0
Выделить главное
вкл
выкл

Российские саперы отметили юбилей Инженерных войск. В Сирии саперы занимаются разминированием территорий. Подразделения Инженерных войск являются первопроходцами, сообщает телеканал «Известия». Саперы первыми проводят разведку на месте. За пять лет в Сирии обнаружено более 150 тыс. взрывоопасных объектов. Также инженеры обеспечивают работу российской авиабазы Хмеймим, отслеживают бесперебойное поступление электричества и воды.

Телеканал «Известия» доступен в пакетах кабельных операторов, в Москве он находится на 26-й кнопке. Также прямой эфир канала транслируется на сайте iz.ru.

Подпишитесь и получайте новости первыми
ВКонтакте
Яндекс.Дзен
А также читайте «Известия» в Яндекс Новостях
Прямой эфир
Меню
Подписка на газету
Подписка на новости
RSS

Авторское право на систему визуализации содержимого портала iz.ru, а также на исходные данные, включая тексты, фотографии, аудио- и видеоматериалы, графические изображения, иные произведения и товарные знаки принадлежит ООО «МИЦ «Известия». Указанная информация охраняется в соответствии с законодательством РФ и международными соглашениями.

Частичное цитирование возможно только при условии гиперссылки на iz.ru.

АО «АБ «РОССИЯ» — партнер рубрики «Экономика»

Сайт функционирует при финансовой поддержке Федерального агентства по печати и массовым коммуникациям.

Ответственность за содержание любых рекламных материалов, размещенных на портале, несет рекламодатель.

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Свидетельства о регистрации ЭЛ № ФС 77 - 76208 от 8 июля 2019 года, ЭЛ № ФС 77 - 72003 от 26 декабря 2019 года

Все права защищены © ООО «МИЦ «Известия», 2021