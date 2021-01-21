В Симферопольском водохранилище найдено повышенное содержание аммиака

Воду с аммиаком обнаружили в домах жителей Симферополя. Горожане жалуются на резкий запах из водопроводных кранов. Главный источник города обмелел — в связи с этим вода поступает на очистные сооружения уже с повышенным содержанием аммиака. Воду хлорируют еще сильнее, начинается химическая реакция — отсюда и сильный запах. Правда, специалисты отмечают, что жидкость пригодна для питья, сообщает телеканал «Известия». Однако власти прекратят использовать водохранилище. Пятый месяц воду в Симферополе дают по графику. В городе запущен резервный водовод, его не использовали шесть лет. Пока сооружение работает в тестовом режиме. Проблемы с водой вызвало засушливое лето в прошлом году. Дефицит наблюдается почти во всех городах Крыма.

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