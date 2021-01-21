Названа предварительная причина ДТП с автобусом в Электростали

Водитель пассажирского автобуса, врезавшегося в здание кинотеатра в подмосковной Электростали, по предварительным данным, не справился с управлением на перекрестке. Об этом в четверг, 21 января, сообщили в пресс-службе регионального Минтранса.

«Перед нерегулируемым пешеходным переходом водитель начал останавливаться, но не справился с управлением, в результате чего произошло ДТП», — заявили в ведомстве.

Отмечается, что трудовой стаж водителя превышает 30 лет, на линию он вышел после двухдневного отдыха. Перед этим он прошел обязательный предрейсовый медицинский осмотр. На состояние здоровья мужчина не жаловался.

По словам водителя автобуса, он не сумел вывести транспортное средство из заноса.

Авария произошла ранее в этот же день на пересечении улиц Николаева и Тевосяна. Рейсовый автобус врезался в угол здания, в котором располагается кинотеатр «Современник». В момент ДТП в салоне автобуса, по данным ГУМВД, находились 23 человека.

В результате ДТП пострадали 17 человек. По данным регионального Минздрава, восемь пострадавших находятся в состоянии средней степени тяжести. Их доставили в Ногинскую больницу.