Число пострадавших в ДТП с автобусом в Электростали выросло до 17

Число пострадавших в результате ДТП с автобусом в подмосковной Электростали увеличилось до 17 человек. Об этом в четверг, 21 января, сообщает ТАСС со ссылкой на источник в правоохранительных органах.

Как добавили в региональном министерстве здравоохранения, восемь пострадавших находятся в состоянии средней степени тяжести. Их доставили в Ногинскую больницу. Ранее сообщалось о 10 потерпевших.

По словам водителя автобуса, который въехал в здание кинотеатра, он не сумел вывести транспортное средство из заноса.

Авария произошла утром 21 января на улице Тевосяна. Рейсовый автобус врезался в угол здания, в котором располагается кинотеатр «Современник». В момент ДТП в салоне автобуса находились 20 человек.