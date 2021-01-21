Число пострадавших в ДТП с автобусом в Электростали возросло до 10

Число пострадавших в результате ДТП с автобусом в подмосковной Электростали возросло до 10 человек. Об этом в четверг, 21 января, ТАСС сообщил источник в медицинских кругах.

Ранее в пресс-службе областного ГУ МВД РФ сообщали о шести пострадавших.

Авария произошла утром 21 января на улице Тевосяна. Рейсовый автобус врезался в угол здания, в котором располагается кинотеатр «Современник». По предварительным данным, водитель транспортного средства, следовавшего по маршруту № 8, не справился с управлением на скользком участке дороги, пишет НСН. В момент ДТП в салоне автобуса находились 20 человек, отмечает телеканал «Звезда».

Прокуратура города Электростали начала проверку по факту происшествия, все обстоятельства случившегося уточняются, отмечает телеканал «360».