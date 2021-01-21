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Итальянская «Фиорентина» предложит за Кокорина €5 млн
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Итальянская «Фиорентина» предложит за Кокорина €5 млн

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Итальянский футбольный клуб «Фиорентина» готов заплатить €5 млн за переход в ее состав нападающего московского «Спартака» Александра Кокорина. Об этом в среду, 20 января, сообщает La Gazzetta dello Sport.

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Источник издания отмечает, что соглашение с российским клубом уже достигнуто и, согласно планам, Кокорин будет играть в паре с сербским нападающим Душаном Влаховичем.

При этом по данным портала Transfermarkt.de, трансферная стоимость Кокорина оценивается в €4,5 млн.

21 января главный тренер «Спартака» Доменико Тедеско заявил, что его не беспокоит информация о переходе Кокорина в «Фиорентину», так как на данный момент он игрок возглавляемого им клуба, пишет «Спорт Экспресс».

19 января стало известно, что руководство итальянского клуба после поражения в матче Серии А от «Наполи» со счетом 0:6 решило рассмотреть Кокорина и может обратиться с соответствующим предложением к красно-белым. Тогда же телеканал Mediaset распространил информацию, что спортивный директор «Фиорентины» Даниэле Праде в ближайшие дни может обратиться с предложением по форварду «Спартака».

Кроме того сообщалось, что возможный трансфер Кокорина лоббирует агент Давиде Липпи, сын известного тренера Марчелло Липпи.

Кокорин перешел в «Спартак» в начале августа 2020 года. Ранее выступал в составе «Зенита» и «Сочи».

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