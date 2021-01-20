В Италии сообщили о возможных переговорах Кокорина с «Фиорентиной»
Руководство итальянского футбольного клуба «Фиорентина» после поражения в матче Серии А от «Наполи» со счетом 0:6 решило рассмотреть кандидатуру нападающего московского «Спартака» Александра Кокорина и может обратиться с соответствующим предложением к красно-белым. Об этом 19 января сообщил итальянский телеканал Sky Sport.
В качестве альтернативы Кокорину итальянцы рассматривают бразильца Фелипе Андерсона, который находится в аренде из «Вест Хэма» в «Порту». Кроме того, «фиалки» рассматривают возможность перехода Алехандро Гомеса из «Аталанты».
По данным телеканала Mediaset, спортивный директор «Фиорентины» Даниэле Праде в ближайшие дни может обратиться с предложением по форварду «Спартака».
Как пишет «Спорт-Экспресс», возможный трансфер Кокорина лоббирует агент Давиде Липпи, сын известного тренера Марчелло Липпи.
9 января Тимофей Бердышев, агент форварда, прокомментировал информацию об интересе к игроку со стороны итальянских команд. Сообщалось, что «Фиорентина», «Рома» и «Болонья» следят за 29-летним российским футболистом.
Кокорин перешел в «Спартак» в начале августа 2020 года. Ранее выступал в составе «Зенита» и «Сочи».