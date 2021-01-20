Прямой эфир
Общество
Вся актуальная информация по коронавирусу ежедневно обновляется на сайтах https://стопкоронавирус.рф и доступвсем.рф
Политика
Пушков назвал ошибку Трампа во время президентских выборов
Мир
Посольство РФ назвало неприемлемым отключение телефона в генконсульстве в США
Наука
В России создали прибор для поиска полезных ископаемых на Луне и Марсе
Спорт
В Италии сообщили о возможных переговорах Кокорина с «Фиорентиной»
Общество
Каждый пятый россиянин экономил во время новогодних каникул
Мир
Блинкен заявил о планах рассмотреть новые санкции против России
Мир
Остин назвал поведение России наибольшим военным риском в Европе
Мир
Власти Германии продлили локдаун в стране до 14 февраля
Мир
Будущий шеф Пентагона высказался о сотрудничестве с Россией в Арктике

В Италии сообщили о возможных переговорах Кокорина с «Фиорентиной»

0
Озвучить текст
Выделить главное
вкл
выкл

Руководство итальянского футбольного клуба «Фиорентина» после поражения в матче Серии А от «Наполи» со счетом 0:6 решило рассмотреть кандидатуру нападающего московского «Спартака» Александра Кокорина и может обратиться с соответствующим предложением к красно-белым. Об этом 19 января сообщил итальянский телеканал Sky Sport.

«Кокорин был очень важен и нужен для нас»
Главный тренер «Зенита» Сергей Семак — о несостоявшемся возвращении в клуб звездного нападающего и борьбе за чемпионство

В качестве альтернативы Кокорину итальянцы рассматривают бразильца Фелипе Андерсона, который находится в аренде из «Вест Хэма» в «Порту». Кроме того, «фиалки» рассматривают возможность перехода Алехандро Гомеса из «Аталанты».

По данным телеканала Mediaset, спортивный директор «Фиорентины» Даниэле Праде в ближайшие дни может обратиться с предложением по форварду «Спартака».

Как пишет «Спорт-Экспресс», возможный трансфер Кокорина лоббирует агент Давиде Липпи, сын известного тренера Марчелло Липпи.

9 января Тимофей Бердышев, агент форварда, прокомментировал информацию об интересе к игроку со стороны итальянских команд. Сообщалось, что «Фиорентина», «Рома» и «Болонья» следят за 29-летним российским футболистом.

Кокорин перешел в «Спартак» в начале августа 2020 года. Ранее выступал в составе «Зенита» и «Сочи».

Прямой эфир
Меню
Подписка на газету
Подписка на новости
RSS

Авторское право на систему визуализации содержимого портала iz.ru, а также на исходные данные, включая тексты, фотографии, аудио- и видеоматериалы, графические изображения, иные произведения и товарные знаки принадлежит ООО «МИЦ «Известия». Указанная информация охраняется в соответствии с законодательством РФ и международными соглашениями.

Частичное цитирование возможно только при условии гиперссылки на iz.ru.

АО «АБ «РОССИЯ» — партнер рубрики «Экономика»

Сайт функционирует при финансовой поддержке Федерального агентства по печати и массовым коммуникациям.

Ответственность за содержание любых рекламных материалов, размещенных на портале, несет рекламодатель.

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Свидетельства о регистрации ЭЛ № ФС 77 - 76208 от 8 июля 2019 года, ЭЛ № ФС 77 - 72003 от 26 декабря 2019 года

Все права защищены © ООО «МИЦ «Известия», 2021