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Специалисты объяснили важность хорошего ночного сна

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Ученые Северо-Западного университета США нашли еще одно подтверждение важности продолжительного и крепкого сна ночью. Результаты исследования опубликованы в журнале Science Advances 20 января.

Вопрос на засыпку: почему сон организму — только на руку
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В ходе исследования ученые изучили активность мозга дрозофил и обнаружили, что глубокий сон способен выводить из мозга отходы, которые могут содержать токсичные белки.

«Такая очистка может иметь важное значение для поддержания здоровья мозга или предотвращения нейрогенеративных заболеваний. Она может происходить и во время бодрствования, но значительно усиливается в процессе глубокого сна», — приводит «Ридус» слова ведущего автора исследования, доктора Равви Аллада.

Ученый объяснил, что, несмотря на то что дрозофилы сильно отличаются от людей, нейроны, управляющие циклами сна и бодрствования мух, очень похожи на человеческие. Именно поэтому, по его словам, мушки стали подходящим модельным организмом для изучения сна, нейродегенеративных заболеваний и циркадных ритмов.

Так, в исследовании ученые подробно изучали стадию глубокого сна этих насекомых, которая похожа на глубокий медленноволновой сон у людей. Специалисты заметили, что на этой стадии мушки многократно вытягивают и втягивают свой хоботок, что свидетельствует о движении в них жидкостей, облегчающих удаление отходов из мозга и отвечающих за восстановление после травм.

Если глубокий сон мух был нарушен, насекомые были менее способны выводить из организма неметаболизируемый краситель, который ранее ввели ученые, и были более восприимчивы к травматическим повреждениям.

По мнению ученых, их исследование приблизит всех экспертов в изучении вопроса, почему всем организмам необходим сон.

14 января директор Института информационных технологий университета «Синергия» Станислав Косарев рассказал об опасности сна с телефоном под подушкой. Прежде всего, это может негативно повлиять на работу мозга в будущем. Эксперт рекомендовал минимум за час до сна перестать использовать смартфон, так как это может привести к проблемам с засыпанием и частым пробуждениям ночью.

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