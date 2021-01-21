Карантин из-за COVID-19 ввели в двух колониях в Челябинской области

В двух колониях Челябинской области введен карантин из-за распространения коронавирусной инфекции. Режимно-ограничительные мероприятия начали действовать в специализированной туберкулезной больнице в Челябинске и в исправительной колонии №15 в Копейске.

Карантин будет действовать до особых распоряжений.

ИА «Ура.ру» уточняет, что с октября 2020 года в исправительных учреждениях Челябинской области отменили длительные и краткосрочные свидания. Соответствующее постановление подписал главный государственный санитарный врач ФСИН. При этом прием почтовых посылок и передач от родственников в колониях проходит в обычном режиме.

В середине октября УФСИН по Москве приостановило прием новых подозреваемых, обвиняемых и осужденных практически по всех московских СИЗО из-за неблагоприятной эпидемиологической ситуации по коронавирусу.