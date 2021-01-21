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Малые предприятия за 2020 год потеряли 2,8 трлн рублей

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Малые предприятия потеряли 2,8 трлн рублей оборота за 2020 год, говорится в исследовании Национального рейтингового агентства (НРА) о МСП (есть у «Известий»). При этом наибольшие убытки бизнес понес в lll квартале, уже после снятия ограничительных мер, введенных из-за коронавируса. Показатели этого периода обусловлены снижением доходов населения и ухудшением ожиданий по длительности пандемии.

Больше всего за прошедший год пострадали предприятия малого бизнеса в сферах туризма, общественного питания, гостиничной деятельности и операций с недвижимостью. По мере прекращения финансовой поддержки со стороны государства, МСП начали брать больше кредитов. Так за 10 месяцев 2020 года число оформленных займов выросло на 80% по сравнению с тем же периодом 2019-го.

Рост кредитования МСП подтвердили в банках из топ-30. В ПСБ их кредитный портфель за это время увеличился на 67%, в основном за счет льготных займов бизнесу, которых было выдано более, чем на 52 млрд рублей, сообщили в пресс-службе финансовой организации. В банке «Санкт-Петербург» рассказали о двукратном росте кредитования по специальным программам и увеличении числа оформленных займов на 30%.

Подробнее читайте в эксклюзивном материале «Известий»:

Оборот не туда: малые предприятия за 2020 год потеряли 2,8 трлн рублей

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