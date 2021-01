Экс-глава NASA опубликовал видео с благодарностью коллегам за работу

Покинувший пост главы NASA Джим Брайденстайн записал видеообращение, в котором поблагодарил коллег за совместную работу и достигнутые результаты.

«Я буду скучать по удивительной семье NASA и всегда буду благодарен за то время, которое провел в этом невероятном агентстве», — написал он в комментарии к обращению, опубликованному в Twitter в среду, 20 января.

It has been my great honor to serve as your @NASA Administrator. I will miss the amazing NASA family and will forever be grateful for my time at this incredible agency. Ad astra. pic.twitter.com/Zba4MTawPV