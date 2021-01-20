Экс-глава NASA опубликовал видео с благодарностью коллегам за работу

Покинувший пост главы NASA Джим Брайденстайн записал видеообращение, в котором поблагодарил коллег за совместную работу и достигнутые результаты.

«Я буду скучать по удивительной семье NASA и всегда буду благодарен за то время, которое провел в этом невероятном агентстве», — написал он в комментарии к обращению, опубликованному в Twitter в среду, 20 января.

It has been my great honor to serve as your @NASA Administrator. I will miss the amazing NASA family and will forever be grateful for my time at this incredible agency. Ad astra. pic.twitter.com/Zba4MTawPV — Jim Bridenstine (@JimBridenstine) January 20, 2021

Также бывший глава ведомства отметил, что поддержит новое руководство NASA.

В свою очередь глава «Роскосмоса» Дмитрий Рогозин поблагодарил Брайденстайна за совместную работу по освоению космоса.

«Дорогой Джим! Позволь мне от лица всей команды «Роскосмоса» выразить благодарность за совместную работу! Освоение космоса всегда было мечтой и непростой задачей для всего человечества», — написал он в Twitter.

Рогозин отметил, что несмотря на «известные противоречия», две страны всегда тесно взаимодействовали в космической сфере, особенно в рамках проекта Международной космической станции.

«Ты внес существенный вклад в это дело. Желаю удачи на новом месте работы», — заключил он.

О намерении покинуть пост в случае победы в президентских выборах демократа Джо Байдена Джим Брайденстайн сообщил в ноябре.

Свое решение он объяснил тем, что не сможет иметь тесных отношений с Байденом и пользоваться доверием администрации, включая Административно-бюджетное управление, Национальный совет по космосу, Совет национальной безопасности.

Избранный президент США Джо Байден вступил в должность в среду, 20 января.