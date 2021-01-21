Прямой эфир
Общество
Вся актуальная информация по коронавирусу ежедневно обновляется на сайтах https://стопкоронавирус.рф и доступвсем.рф
Мир
Байден назначил исполняющим обязанности госсекретаря Дэна Смита
Общество
В Чечне возбудили дело после ликвидации пяти членов банды Бютукаева
Мир
Американский политолог оценил возможность создания Трампом новой партии
Общество
В центре Гамалеи оценили идею введения COVID-паспортов
Интернет
РКН потребовал от «ВКонтакте» пресекать призывы к участию подростков в протестах
Мир
Постпред РФ в ЕС рассказал о потенциале российских вакцин от COVID-19
Общество
Синоптики пообещали оттепель в европейской части России
Политика
Овсиенко освободили от должности заместителя министра культуры России
Происшествия
В жилом доме в Архангельске произошел хлопок газа

В России в 2020 году доход самозанятых вырос в 11 раз

0
Озвучить текст
Выделить главное
вкл
выкл

Выручка работающих на себя от продажи товаров и услуг в Сети выросла почти в 11 раз по итогам 2020 года. Об этом «Известиям» сообщили в ЮKassa (группа «Сбера»).

Вытащить из тени: самозанятым добавят финансовых льгот
Эксперимент по внедрению налога на профессиональный доход будет продолжен

Как отмечается, также выросло количество трансакций — почти в десять раз, а самый большой средний чек был зафиксирован у товаров для дома и сада.

Эксперты считают, что это связано с повышением востребованности налогового режима, а также с масштабными мерами господдержки самозанятых.

В 2020 году число принимающих онлайн-платежи самозанятых выросло в 6,4 раза, а их оборот увеличился в 10,6 раза по сравнению с 2019-м, выяснили аналитики. Число покупок тоже показало позитивную динамику — их стало больше в 9,7 раза.

Сильнее всего выручка выросла у самозанятых, продающих в интернете одежду и обувь, — в 38 раз. На втором месте оказались поставщики аудио- и видеоконтента — им удалось увеличить оборот онлайн-платежей в 20 раз.

Большим спросом пользовались и образовательные услуги: доход самозанятых, которые на них специализируются, вырос в 11 раз. Почти в восемь раз больше через интернет заработали продавцы сувениров и товаров для хобби, а также те самозанятые, которые оказывают персональные услуги.

При этом самый большой средний чек онлайн-покупки был зафиксирован у товаров для дома и сада, произведенных самозанятыми. Он составил 3687 рублей, что почти в три раза больше прошлогоднего результата, сообщили в ЮKassa.

Данные аналитиков выглядят вполне реалистично, учитывая, что во время пандемии государство существенно поддержало именно самозанятых, отметил член совета ТПП РФ Игорь Скляр.

В частности, как напомнил эксперт, им вернули уплаченные ранее сборы, компенсировав в общей сложности 1,6 млрд рублей, и выдали налоговый капитал в размере МРОТа.

Подробнее читайте в эксклюзивном материале «Известий»:

На себе показывают: выручка самозанятых в интернете выросла в 11 раз

Прямой эфир
Меню
Подписка на газету
Подписка на новости
RSS

Авторское право на систему визуализации содержимого портала iz.ru, а также на исходные данные, включая тексты, фотографии, аудио- и видеоматериалы, графические изображения, иные произведения и товарные знаки принадлежит ООО «МИЦ «Известия». Указанная информация охраняется в соответствии с законодательством РФ и международными соглашениями.

Частичное цитирование возможно только при условии гиперссылки на iz.ru.

АО «АБ «РОССИЯ» — партнер рубрики «Экономика»

Сайт функционирует при финансовой поддержке Федерального агентства по печати и массовым коммуникациям.

Ответственность за содержание любых рекламных материалов, размещенных на портале, несет рекламодатель.

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Свидетельства о регистрации ЭЛ № ФС 77 - 76208 от 8 июля 2019 года, ЭЛ № ФС 77 - 72003 от 26 декабря 2019 года

Все права защищены © ООО «МИЦ «Известия», 2021