В Крыму создали рабочую группу по оптимизации численности чиновников

В Крыму намерены сократить количество чиновников на 10%. Глава республики Сергей Аксенов создал рабочую группу по оптимизации численности работников органов исполнительной власти, соответствующее распоряжение опубликовано на портале правительства Крыма.

«Создать рабочую группу по оптимизации предельной численности работников исполнительных органов государственной власти Республики Крым и аппарата Совета министров Республики Крым», — приводит выдержку из текста документа ИА «Крыминформ».

До 1 февраля руководители ведомств должны будут предложить кандидатуры на сокращение. Рабочая группа рассмотрит их и подготовит нормативный документ, в котором будет закреплено изменение штата чиновников.

Возглавил рабочую группу премьер-министр Юрий Гоцанюк, его заместителем назначена вице-премьер — министр финансов Крыма Ирина Кивико.

Как уточняет ИА «Крыминформ», в ноябре 2020 года о сокращении численности чиновников заявил премьер-министр России Михаил Мишустин. Штаты аппаратов федеральных органов власти сократят на 5%, а территориальных — на 10%. Сэкономленные таким образом средства всё равно останутся в фондах оплаты труда, поэтому зарплаты чиновников могут вырасти.

В свою очередь, глава комитета Госдумы по информационной политике, информационным технологиям и связи Александр Хинштейн в ноябре рассказал «Известиям», что правительство рассматривает вариант сокращения нескольких ведомств, в частности Роспечати и Россвязи.

В конце того же месяца председатель Совета Федерации Валентина Матвиенко в интервью «Известиям» объяснила необходимость оптимизации госаппарата. По ее словам, наряду с теми оперативными мерами, которые принимаются правительством, важно повышать эффективность государственного управления в целом.

Проект постановления о сокращении численности федеральных чиновников и работников органов исполнительной власти был размещен на портале проектов нормативных актов еще в 2018 году. Меры были разработаны с целью повышения эффективности деятельности госорганов и оптимизации штата.