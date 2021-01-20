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В Крыму создали рабочую группу по оптимизации численности чиновников

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В Крыму намерены сократить количество чиновников на 10%. Глава республики Сергей Аксенов создал рабочую группу по оптимизации численности работников органов исполнительной власти, соответствующее распоряжение опубликовано на портале правительства Крыма.

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«Создать рабочую группу по оптимизации предельной численности работников исполнительных органов государственной власти Республики Крым и аппарата Совета министров Республики Крым», — приводит выдержку из текста документа ИА «Крыминформ».

До 1 февраля руководители ведомств должны будут предложить кандидатуры на сокращение. Рабочая группа рассмотрит их и подготовит нормативный документ, в котором будет закреплено изменение штата чиновников.

Возглавил рабочую группу премьер-министр Юрий Гоцанюк, его заместителем назначена вице-премьер — министр финансов Крыма Ирина Кивико.

Как уточняет ИА «Крыминформ», в ноябре 2020 года о сокращении численности чиновников заявил премьер-министр России Михаил Мишустин. Штаты аппаратов федеральных органов власти сократят на 5%, а территориальных — на 10%. Сэкономленные таким образом средства всё равно останутся в фондах оплаты труда, поэтому зарплаты чиновников могут вырасти.

В свою очередь, глава комитета Госдумы по информационной политике, информационным технологиям и связи Александр Хинштейн в ноябре рассказал «Известиям», что правительство рассматривает вариант сокращения нескольких ведомств, в частности Роспечати и Россвязи.

В конце того же месяца председатель Совета Федерации Валентина Матвиенко в интервью «Известиям» объяснила необходимость оптимизации госаппарата. По ее словам, наряду с теми оперативными мерами, которые принимаются правительством, важно повышать эффективность государственного управления в целом.

Проект постановления о сокращении численности федеральных чиновников и работников органов исполнительной власти был размещен на портале проектов нормативных актов еще в 2018 году. Меры были разработаны с целью повышения эффективности деятельности госорганов и оптимизации штата.

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