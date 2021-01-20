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В Chrysler опровергли информацию об уходе из России

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Американская автомобильная марка Chrysler не собирается покидать российский рынок. Об этом 20 января сообщает «Российская газета» со ссылкой на официального представителя концерна Fiat Chrysler.

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Ранее издание «Газета.ру» со ссылкой на представителей дилерских центров марки сообщило, что бренд прекратил дистрибуцию моделей Chrysler на территории России, а поставки новых машин завершились в прошлом году.

Отмечается, что Chrysler предлагает на российском рынке единственную модель — минивэн Pacifica. Стоимость автомобиля составляет 4 490 000 рублей. В 2020 году в России через официальную дилерскую сеть было продано всего 36 таких машин, что на 26% меньше, чем в 2019 году.

25 сентября сообщалось, что в России для ремонта отзовут 1099 автомобилей Chrysler Town&Country, Grand Voyager и Dodge Nitro, реализованных с февраля 2007 года.

У отзываемых автомобилей на заводе-изготовителе была плохо закреплена эмблема на водительской подушке безопасности. В случае аварии эмблема и ее крепления могут вылететь в салон и поранить пассажиров.

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