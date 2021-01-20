В Chrysler опровергли информацию об уходе из России

Американская автомобильная марка Chrysler не собирается покидать российский рынок. Об этом 20 января сообщает «Российская газета» со ссылкой на официального представителя концерна Fiat Chrysler.

Ранее издание «Газета.ру» со ссылкой на представителей дилерских центров марки сообщило, что бренд прекратил дистрибуцию моделей Chrysler на территории России, а поставки новых машин завершились в прошлом году.

Отмечается, что Chrysler предлагает на российском рынке единственную модель — минивэн Pacifica. Стоимость автомобиля составляет 4 490 000 рублей. В 2020 году в России через официальную дилерскую сеть было продано всего 36 таких машин, что на 26% меньше, чем в 2019 году.

25 сентября сообщалось, что в России для ремонта отзовут 1099 автомобилей Chrysler Town&Country, Grand Voyager и Dodge Nitro, реализованных с февраля 2007 года.

У отзываемых автомобилей на заводе-изготовителе была плохо закреплена эмблема на водительской подушке безопасности. В случае аварии эмблема и ее крепления могут вылететь в салон и поранить пассажиров.