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Россиянин попытался вывезти из Бразилии более 200 животных

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Полиция задержала в аэропорту бразильского Сан-Паулу биолога из России, который пытался вывезти около 200 животных. Об этом сообщил в среду, 20 января, портал R7.

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Уточняется, что из багажа и ручной клади 35-летнего биолога, направлявшегося в Санкт-Петербург, извлекли 50 ящериц трех местных видов, около 50 пауков-птицеедов, 25 лягушек и более сотни беспозвоночных.

Мужчина лично собирал животных в дикой природе штатов Сан-Паулу, Санта-Катарина и Риу-Гранди-ду-Сул.

Как отмечает портал, в 2017 году россиянин уже задерживался при подобных обстоятельствах в Амстердаме. С тех пор он находился в поле зрения бразильской полиции.

Теперь биологу будет предъявлено обвинение в контрабанде диких животных и нарушении природоохранного законодательства.

В декабре 2019 года сообщалось, что Росприроднадзор обнаружил нарушения в документах на вылов шести моржей из «китовой тюрьмы» и не разрешил вывоз животных в Китай.

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