Жителей ЕАО предупредили о сильном ветре

Спасатели предупредили жителей Еврейской автономной области о сильном ветре. Неблагоприятные условия погоды ожидаются 21 января.

Согласно прогнозам, порывы ветра будут достигать 15–18 м/с. Об этом пишет ИА EAOMedia. При таких условиях возрастает риск чрезвычайных ситуаций, обусловленных повреждением линий электропередачи и авариями на коммунальных системах. Не исключены вал деревьев и повреждение рекламных конструкций.

Сотрудники МЧС просят жителей региона не пренебрегать правилами личной безопасности. В готовности к реагированию находятся аварийно-восстановительные бригады.

15 января сообщалось, что из-за сильного ветра в Тамбовской области машина скорой помощи опрокинулась в кювет. Пострадали три пассажира.