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Машина скорой помощи попала в кювет из-за сильного ветра под Тамбовом

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В Тамбовской области в Кирсановском районе машина скорой помощи оказалась в кювете из-за сильного ветра. Пострадали три пассажира — две женщины и мужчина. Их госпитализировали с различными травмами.

Как пишет ИА «ОнлайнТамбов.ру» со ссылкой на ГИБДД, ДТП произошло на дороге Тамбов-Пенза. УАЗ-39623 съехал в кювет и перевернулся. Водитель машины не справился с управлением из-за сильного ветра.

13 января в Ростовской области автобус опрокинулся из-за сильного бобкового ветра. По предварительным данным, водитель не справился с управлением. Погибли два человека, еще трое пострадали.

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