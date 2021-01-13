Число погибших в ДТП с автобусом в Ростовской области выросло до двух

Число погибших в аварии с опрокинувшемся автобусом на трассе под Ростовом увеличилось до двух человек, сообщили «Известиям» в среду, 13 января, источники в экстренных органах.

По их данным, в ДТП погибли мужчина 1988 года рождения и женщина, чья личность устанавливается. Еще три человека пострадали. В салоне автобуса Москва–Донецк находились 15 человек. Предварительно известно, что все они являются гражданами непризнанной Донецкой Народной Республики.

Как пишет «РИА Новости» со ссылкой на представителя управления ГИБДД по региону, причиной аварии стал сильный боковой ветер. Водитель не сумел справиться с управлением, и автобус опрокинулся.

Представитель прокуратуры региона сообщил агентству, что следователи возбудили по факту аварии уголовное дело о нарушении правил дорожного движения и эксплуатации транспортных средств. Надзорный орган поставил расследование дела на контроль, а также организовал проверку соблюдения требований безопасности дорожного движения.

Об аварии на на 974-м км трассы М-4 «Дон» в Красносулинском районе стало известно ранее в этот же день. Сообщалось об одном погибшем и четырех пострадавших.