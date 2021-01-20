Театры назвали даты открытия в Иркутской области

Театры и филармония определили даты открытия в Иркутской области. Репертуар будет составлен на ближайший месяц.

Первым откроется Иркутский городской театр народной драмы. Он готов представить юным зрителям два спектакля. Первый показ состоится 24 января. Иркутская областная филармония откроется 30 января концертом Губернаторского симфонического оркестра. Иркутский областной музыкальный театр им. Н.М. Загурского примет зрителей 5 февраля концертом «Зимние песни о главном». В этот же день премьеру «Тетки» представит Черемховский драматический театр им. В.П. Гуркина.

Иркутский областной театр юного зрителя им. А. Вампилова начнет работу 12 февраля спектаклем «Мальчики». А 16 февраля откроется Иркутский академический драматический театр им. Н.П. Охлопкова, спектакли запланированы на 16 и 17 февраля. «Театр пилигримов» готовит премьеру музыкальной сказки «Кот в сапогах», однако дата открытия пока не определена.

По словам заместителя министра культуры и архивов региона Руслана Дячука, учреждениям необходимо предусмотреть меры профилактики, подготовить и обработать помещения. В соответствии с указом губернатора заполняемость залов составит 25%. Каждый театр определяет, как рассадить зрителей максимально безопасно. Кроме того, в помещениях установят антисептики и санитайзеры для рук. Зрителям необходимо соблюдать масочный режим, пишет ИА IrkutskMedia.

Также театры прорабатывают процедуру обмена билетов на спектакли, которые не состоялись из-за пандемии.

Ограничения на работу культурных учреждений были введены в марте 2020 года в связи с пандемией.