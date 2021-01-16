Театры Петербурга с 16 января разрешили заполнить наполовину

В Петербурге зрительные залы разрешили заполнить наполовину. Речь идет о театрах, концертных площадках, кинотеатрах, передает телеканал «Известия».

Ранее зрители могли занять только четверть кресел. Обязательным остается масочный режим.

При этом ограничение на доступ организованных групп детей в возрасте до 16 лет на мероприятия театров остается в силе до 31 января

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