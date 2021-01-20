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В России начались продажи новой версии Volkswagen Tiguan

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Немецкая компания Volkswagen расширяет линейку доступных для заказа модификаций, а также опционального оснащения нового Volkswagen Tiguan. Об этом 20 января сообщает пресс-служба бренда.

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Так, автомобиль с двухлитровым двигателем мощностью 180 л.с. теперь можно заказать в версии Respect Plus. Ее стоимость начинается с отметки 2 219 900 рублей.

Исполнение Respect Plus расширено за счет добавления оборудования пакетов Winter и Media, являющихся опциональными для версии Respect.

Пакет Winter включает в себя теплоизолирующее лобовое стекло с электроподогревом, электроскладывающиеся наружные зеркала заднего вида с электрорегулировками и подогревом, систему помощи при парковке спереди и сзади, подогрев форсунок омывателя.

В пакет Media включены камера заднего вида, аудиосистема Discover Media с цветным дисплеем и навигацией, а также интерфейс App-Connect (Apple Carplay, Android Auto, Mirrorlink).

Кроме того, для автомобиля в комплектации Respect Plus также доступен опциональный пакет, который включает в себя клавиши механической разблокировки спинок задних сидений в багажном отсеке, задние сиденья c центральным подлокотником, поясничный подпор для передних сидений.

Также для всех версий Tiguan, кроме Respect и Respect Plus, опционально доступен предпусковой отопитель с дистанционным управлением и таймером.

19 января сообщалось, что Volkswagen весной 2021 года представит на российском рынке новый кроссовер Teramont. Автомобиль будет предлагаться с двумя бензиновыми двигателями мощностью 220 и 249 л.с. соответственно.

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