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В Volkswagen рассказали подробности о новом Teramont для России

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Компания Volkswagen весной 2021 года представит на российском рынке новый кроссовер Teramont. Об этом говорится в пресс-релизе, поступившем в редакцию «Известий» 19 января.

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Отмечается, что автомобиль будет предлагаться с двумя бензиновыми двигателями мощностью 220 и 249 л.с. соответственно. Силовые агрегаты идут в сочетании с восьмиступенчатой автоматической коробкой передач и системой полного привода.

Новинка будет предлагаться в четырех комплектациях: Respect, Status, Exclusive и R-Line. В базовую версию включены 18-дюймовые легкосплавные диски, светодиодные фары ближнего и дальнего света, черные рейлинги на крыше, водительское сиденье с электрорегулировками, система помощи при парковке, камера заднего вида, навигационная система, трехзонный климат-контроль, обогрев лобового стекла и подогрев передних сидений.

Для комплектации Status доступны светодиодные фары, бамперы в цвет кузова с хромированными молдингами в новом дизайне и серебристые рейлинги на крыше. Версия также дополнена кожаными сиденьями, электроподогревом задних боковых сидений, наружными зеркалами заднего вида с электрорегулировками, подогревом и функцией памяти.

Для автомобиля в комплектации Exclusive дополнительно предлагаются 20-дюймовые легкосплавные диски, электроскладываемые наружные зеркала заднего вида с электрорегулировками, подогревом и функцией памяти, система автоматического управления дальним светом, парковочный автопилот, система кругового обзора.

В топовую версию R-Line входят 20-дюймовые легкосплавные диски, многофункциональное рулевое колесо с отделкой кожей, подогревом и логотипом R-Line, накладки на педали.

В зависимости от комплектации автомобиль можно дополнительно оборудовать панорамной крышей со сдвижным люком, сеткой для крепления груза в багажнике.

11 января сообщалось, что Volkswagen в конце этого года начнет продажи нового кроссовера Taigun, который составит конкуренцию модели Hyundai Creta.

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