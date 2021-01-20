Мурашко заявил о росте средней зарплаты у медиков в РФ

Средняя зарплата медработников в России выросла, несмотря на пандемию COVID-19. Об этом в среду, 20 ноября, сообщил министр здравоохранения РФ Михаил Мурашко.

«Несмотря на сильные изменения в деятельности медицинских организаций, произошло снижение по определенным видам плановой госпитализации, сокращение объема платных услуг, [но] в целом по стране был обеспечен рост заработной платы медицинских работников», — сказал Мурашко на заседании в Совете Федерации.

Он подчеркнул, что общий объем специальных соцдоплат медикам, работающим с COVID-19, составил 53 млн рублей.

Накануне, 19 января, Мурашко сообщил, что более 600 тыс. медработников в России оказывают помощь пациентам с коронавирусом, им помогают более 24 тыс. добровольцев.

Глава Минздрава отметил, что российские медики за борьбу с COVID-19 в общей сложности получили 188 млрд рублей. Кроме того, Мурашко уточнил, что с января 2020 года производятся специальные соцвыплаты в качестве мер социальной поддержки, которые в сумме составили 53 млрд рублей. Министр добавил, что также были введены страховые гарантии для медиков на случай утраты трудоспособности или смерти.

В декабре на совместном заседании Госсовета и Совета по стратегическому развитию и национальным проектам президент России Владимир Путин поручил в два раза увеличить выплаты медикам, борющимся с коронавирусом в праздничные новогодние дни.

Весной российский лидер распорядился выплатить медикам, которые работали с пациентами с коронавирусом, федеральную надбавку в период с апреля по июнь. Затем он продлил это распоряжение на июль и август, а после и на сентябрь.

До конца зимы медикам направят еще более 52 млрд рублей, заявлял в конце декабря премьер-министр Михаил Мишустин. Это выплаты на декабрь, январь и февраль.

Распространение коронавируса SARS-CoV-2, вызывающего заболевание COVID-19, началось в конце декабря 2019 года. Очагом инфекции стал китайский город Ухань. За несколько месяцев болезнь охватила более 210 стран мира. 11 марта ВОЗ объявила пандемию коронавируса.

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