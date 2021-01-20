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ЦБ РФ будет тестировать новые продукты банков на безопасность

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Новые продукты банков будут тестировать на безопасность. Проверку станут проводить специалисты Центробанка. Предложения, которые разрабатывают те или иные финансовые организации, должны учитывать интересы и пожелания клиентов. Также эксперты изучат, как банк намерен защищать потребителей от убытков. Новый механизм получил название product governance, сообщает телеканал «Известия». Впрочем, окончательные принципы тестирования ещё не выработаны. Система верификации финансовых продуктов имеется в нескольких странах. Схемы проверки существуют в Канаде, Германии, Израиле — на опыт этих стран и будут опираться специалисты ЦБ РФ.

Телеканал «Известия» доступен в пакетах кабельных операторов, в Москве он находится на 26-й кнопке. Также прямой эфир канала транслируется на сайте iz.ru.

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