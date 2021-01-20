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Чиновников в сфере образования предложили обучить сленгу и ведению соцсетей

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Институт прогрессивного образования отправил в Минпросвещения письмо с предложением ввести для госслужащих в сфере образования ежегодные курсы «Тренды цифровой молодежной среды». Копия письма на имя главы ведомства Сергея Кравцова оказалась 20 января в распоряжении RT.

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На занятиях будут затронуты такие вопросы, как геймификация, основы ведения современных социальных сетей на примере TikTok, молодежный сленг, актуальные мемы и медийные личности Instagram.

«Огромная проблема для чиновников всех уровней — это поколенческая разница между ними и современными учащимися. Новое поколение привыкло к мобильным и быстрым телекоммуникациям, иным способам формирования своих желаний и интересов, чем зачастую представляют чиновники. Школьники, как правило, хорошо владеют современными технологиями, следуют модным трендам и разбираются в актуальных тенденциях технологического развития», — отметила в беседе с «Известиями» директор Института прогрессивного образования, основатель школы «Маркс Академия» Анна Маркс.

Для сотрудников Министерства науки и высшего образования и Министерства просвещения, а также региональных министерств образования предлагается разработать ежегодный диктант на знание интересов молодежи

«Современные реалии таковы, что человеку вне контекста сложно отслеживать и понимать их, однако подобные знания необходимы людям, принимающим решения о дальнейших реформах в области образования», — указала Маркс.

Президент России Владимир Путин 12 января провел встречу с Кравцовым и попросил его доложить о готовности школьной системы к формату онлайн-обучения.

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