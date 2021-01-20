Белоруссия планово перекрыла транзит нефти по южной ветке «Дружбы»

Белоруссия с 20 до 22 января планово перекрыла транзит нефти на участке «Дружбы» в направлении Фенешлитке и Будковице для прокачки нефти из Одессы на Мозырский НПЗ. Об этом сообщил журналистам официальный представитель «Транснефти» Игорь Демин.

«В соответствии с планом белорусская сторона сегодня перекрыла транзит в направлении Фенешлитке и Будковице (южная ветка «Дружбы») до 22 января из-за реверса участка Михалки — Броды для прокачки партии нефти из Одессы на Мозырь», — сказал Демин.

15 декабря стало известно, что белорусское предприятие BNK (UK) Limited, дочернее по отношению к Белорусской нефтяной компании, временно приостановило экспорт нефтепродуктов в литовский порт Клайпеда.

Лишить Литву белорусского транзита президент республики Александр Лукашенко пригрозил после резких заявлений Вильнюса относительно ситуации в Белоруссии. В Литве же заявляли, что отказ Минска от использования литовских портов навредит в первую очередь самому Минску.