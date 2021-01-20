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Путин поздравил жителей Дагестана со 100-летием республики

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Президент России Владимир Путин поздравил жителей Дагестана со 100-летним юбилеем со дня образования республики, отметив нравственные и духовные ценности региона. Соответствующая телеграмма опубликована в среду, 20 января, на сайте Кремля.

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«Дагестан был домом для многих народов, представителей разных культур. Их богатейшее историческое наследие, обычаи гостеприимства и добрососедства, любовь к созидательному труду, бережное отношение к семье, к старшим передаются из поколения в поколение»,— говорится в обращении президента.

Путин напомнил, что среди уроженцев Дагестана — выдающиеся ученые, спортсмены, государственные деятели, и «мужественные воины».

«Лучшие качества жителей республики, их доблесть и стойкость ярко проявились в ходе борьбы с международным терроризмом, когда вы смело выступили на защиту родного Дагестана и всей России», — указал глава государства.

Он пожелал дагестанцам успехов, процветания и реализации намеченных планов.

10 декабря 2020 года Путин поздравил жителей Ханты-Мансийского автономного округа — Югры и Ямало-Ненецкого автономного округа с 90-летием образования округов. Он отметил, что инфраструктура, города и поселки регионов созданы трудом многих поколений жителей округа.

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