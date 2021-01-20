Ветеринар назвала признаки высокой температуры у кошек и собак

Ветеринар Ангелина Сиротина в беседе с сайтом aif.ru во вторник, 19 января, рассказала, как распознать повышенную температуру у кошек и собак.

Специалист отметила, что повышение температуры у питомцев может говорить о воспалительном процессе в организме. Вызвано это может быть вирусным или бактериальным возбудителем. Например, часто встречается повышение температуры при респираторных или кишечных заболеваниях у кошек и собак.

Сиротина пояснила, что у кошек нормальная температура тела составляет 37,5-39 градусов. В таком же диапазоне находится температура тела у взрослых собак в зависимости от породы. Если животное кажется слишком горячим, это не всегда указывает на температуру.

«У кошек есть породы с более высокой температурой, чем у других пород. Это сфинксы и рексы. Кроме того, когда животное перевозбуждается, оно тоже может быть горячим. Но у кошек при этом уши остаются холодными. У кошки с температурой уши пылают», — объяснила ветеринар.

Понять, что у животного поднялась температура, можно по внешним признакам: питомец отказывается от еды, вялый, прячется. В зависимости от возбудителя могут быть дополнительные симптомы.

Чтобы определить, что у питомца действительно повышена температура, нужно измерить ему температуру градусником ректально. Если температура действительно повышенная, следует обратиться к врачу и ни в коем случае не пытаться вылечить питомца человеческими лекарствами, пишет «Москва 24».

14 января сообщалось, что в Москве стартовала вакцинация домашних животных от бешенства. Сделать прививку своему питомцу в январе можно в 26 государственных ветеринарных клиниках и в 134 временных прививочных пунктах, где также работают ветеринарные специалисты. Вакцинация животных проводится отечественным препаратом «Рабикан».