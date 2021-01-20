Прямой эфир
Общество
Вся актуальная информация по коронавирусу ежедневно обновляется на сайтах https://стопкоронавирус.рф и доступвсем.рф
Мир
WSJ узнала о планах Трампа создать новую партию
Мир
Пушилин заявил о готовности ДНР провести референдум о самоопределении
Мир
Почти 50% американцев считают Трампа одним из худших президентов
Мир
Будущий шеф Пентагона выступил за продление ДСНВ
Общество
Вдова Грачевского опубликовала в Instagram резкий пост о его похоронах
Мир
Число жертв коронавируса в США превысило 400 тыс.
Мир
Посольство РФ назвало неприемлемым отключение телефона в генконсульстве в США
Политика
Пушков назвал ошибку Трампа во время президентских выборов
Общество
Юрист назвала основные причины наложения ареста на квартиру

Ветеринар назвала признаки высокой температуры у кошек и собак

0
Озвучить текст
Выделить главное
вкл
выкл

Ветеринар Ангелина Сиротина в беседе с сайтом aif.ru во вторник, 19 января, рассказала, как распознать повышенную температуру у кошек и собак.

Домашний зверинец: как спасти животных от хозяев
Что делать с соседями, неспособными заботиться о большом количестве питомцев и собственном жилье

Специалист отметила, что повышение температуры у питомцев может говорить о воспалительном процессе в организме. Вызвано это может быть вирусным или бактериальным возбудителем. Например, часто встречается повышение температуры при респираторных или кишечных заболеваниях у кошек и собак.

Сиротина пояснила, что у кошек нормальная температура тела составляет 37,5-39 градусов. В таком же диапазоне находится температура тела у взрослых собак в зависимости от породы. Если животное кажется слишком горячим, это не всегда указывает на температуру.

«У кошек есть породы с более высокой температурой, чем у других пород. Это сфинксы и рексы. Кроме того, когда животное перевозбуждается, оно тоже может быть горячим. Но у кошек при этом уши остаются холодными. У кошки с температурой уши пылают», — объяснила ветеринар.

Понять, что у животного поднялась температура, можно по внешним признакам: питомец отказывается от еды, вялый, прячется. В зависимости от возбудителя могут быть дополнительные симптомы.

Чтобы определить, что у питомца действительно повышена температура, нужно измерить ему температуру градусником ректально. Если температура действительно повышенная, следует обратиться к врачу и ни в коем случае не пытаться вылечить питомца человеческими лекарствами, пишет «Москва 24».

14 января сообщалось, что в Москве стартовала вакцинация домашних животных от бешенства. Сделать прививку своему питомцу в январе можно в 26 государственных ветеринарных клиниках и в 134 временных прививочных пунктах, где также работают ветеринарные специалисты. Вакцинация животных проводится отечественным препаратом «Рабикан».

Прямой эфир
Меню
Подписка на газету
Подписка на новости
RSS

Авторское право на систему визуализации содержимого портала iz.ru, а также на исходные данные, включая тексты, фотографии, аудио- и видеоматериалы, графические изображения, иные произведения и товарные знаки принадлежит ООО «МИЦ «Известия». Указанная информация охраняется в соответствии с законодательством РФ и международными соглашениями.

Частичное цитирование возможно только при условии гиперссылки на iz.ru.

АО «АБ «РОССИЯ» — партнер рубрики «Экономика»

Сайт функционирует при финансовой поддержке Федерального агентства по печати и массовым коммуникациям.

Ответственность за содержание любых рекламных материалов, размещенных на портале, несет рекламодатель.

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Свидетельства о регистрации ЭЛ № ФС 77 - 76208 от 8 июля 2019 года, ЭЛ № ФС 77 - 72003 от 26 декабря 2019 года

Все права защищены © ООО «МИЦ «Известия», 2021