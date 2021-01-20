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Два Ту-160 выполнили 14-часовой полет над Баренцевым и Белым морями

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Стратегические ракетоносцы Ту-160 выполнили плановый полет над нейтральными водами акваторий Северного Ледовитого океана, Баренцева и Белого морей, сообщается на сайте Минобороны России в среду, 20 января.

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Отмечается, что продолжительность полета составила более 14 часов. В ходе полета экипажи Ту-160 отработали дозаправку топливом в воздухе.

«Летчики дальней авиации регулярно выполняют полеты над нейтральными водами Арктики, Северной Атлантики, Черного и Каспийского морей, Тихого океана», — отметили в оборонном ведомстве.

Также в Минобороны подчеркнули, что все полеты самолетов ВКС России выполняются в соответствии с Международными правилами использования воздушного пространства.

30 декабря замминистра обороны РФ Алексей Криворучко сообщил, что поступление модернизированных Ту-160 на вооружение Воздушно-космических сил запланировано на 2021 год.

Как отметил замминистра, в ближайшие семь лет парк таких машин вырастет в полтора раза. В дальнейшем количество авиационных комплексов будет наращиваться в рамках новой государственной программы вооружения на 2024–2033 годы.

21 декабря стало известно, что Минобороны России планирует начать государственные испытания модернизированного стратегического ракетоносца Ту-160 в 2021 году.

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