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Кабмин утвердил KPI для «Сколково», ДОМ.РФ и Корпорации МСП

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В Белом доме одобрили ключевые показатели эффективности (KPI) для нескольких институтов развития на 2021 год — а именно, для «Сколково», ДОМ.РФ, Корпорации МСП, а также РСХБ, РЭЦ и ГТЛК. Об этом «Известиям» сообщили два источника, близких к кабмину.

Так, «Сколково» поставили задачу обеспечить выручку компаний-резидентов на уровне 115 млрд рублей и увеличить их количество до 2,5 тыс. Впрочем, такие планы не кажутся слишком амбициозными: в 2019 году оборот участников «Сколково» составил 100 млрд, а их численность — 2,2 тыс. Кроме того, российской Кремниевой долине предписали создать 38 тыс. рабочих мест, привлечь в проекты резидентов 12 млрд внебюджетных инвестиций и заплатить в бюджет Москвы 3,7 млрд рублей налогов.

ДОМ.РФ для достижения национальной цели «Комфортная и безопасная среда для жизни» должен будет секьюритизировать ипотечные кредиты на сумму в 400 млрд рублей, профинансировать рынок аренды на 8 млрд и ввести на федеральных участках жилье общей площадью 1,3 млн кв. м. Среди финансовых KPI для ДОМ.РФ — доход акционера (то есть правительства) в размере 8,8 млрд рублей и рентабельность по выручке на уровне 10%.

А Корпорации МСП предстоит довести объем закупок крупнейших заказчиков у малых и средних предпринимателей до 3,8 трлн рублей, а также оказать гарантийную поддержку бизнесу на 354,4 млрд рублей. Для сравнения: по итогам восьми месяцев 2020 года объем выданных Корпорацией гарантий и поручительств оказался почти в восемь раз меньше и составил всего 45,5 млрд.

Подробнее читайте в эксклюзивном материале «Известий»:

Целеодобрение: правительство утвердило KPI для институтов развития

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