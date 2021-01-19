Блинкен поддержал идею предоставления Украине американских вооружений
Кандидат на должность госсекретаря США Энтони Блинкен поддержал идею предоставления Украине американских вооружений. Об этом он заявил 19 января на сенатских слушаниях по утверждению его кандидатуры.
У Блинкена спросили, как он относится к военной помощи Украине, учитывая, что ее начала администрация уходящего президента Дональда Трампа, при этом команда его предшественника Барак Обама, с которым работал кандидат, этого не делала.
«Я поддерживаю предоставление этой оборонительной помощи Украине в виде вооружений. На самом деле, я именно об этом писал в газете New York Times примерно три года назад», — отметил Блинкен.
28 мая 2020 года стало известно, что Пентагон уведомил конгресс США о предоставлении Украине дополнительных $125 млн за успехи в проведении реформ.
Спустя месяц минобороны США сообщило о намерении предоставить Украине военную помощь в текущем финансовом году в размере $250 млн. Условием для получения средств было проведение Киевом реформ в оборонной системе.
Позже стало известно, что Штаты собираются поставить Украине около 16 патрульных катеров Mark VI, вооружение и военную технику. Общая сумма контракта около $600 млн.
Кроме того, по данным посольства Украины в США, Вашингтон передаст Киеву военное оборудование на более $60 млн для противостояния «российской агрессии», в его числе: рации, боеприпасы, противотанковые ракеты Javelin.
При этом осенью Трамп выразил сомнения в том, что Украина сможет оплатить поставки американских противотанковых ракетных комплексов Javelin.