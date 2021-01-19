Движение транспорта по Красному мосту в Орле закроют 1 февраля

Мэр Орла Юрий Парахин подписал постановление о временном прекращении движения транспортных средств по Красному мосту. Оно продлится с 1 февраля 2021 года по 22 ноября 2022 года.

Также определены альтернативные пути следования транспорта: ул. Розы Люксембург — ул. 5 Августа — ул. 1-я Курская, ул. 3-я Курская; ул. Фомина — ул. 3-я Курская — ул. 5 Августа — ул. Розы Люксембург. По этим же дорогам будет передвигаться и общественный транспорт, передает InfoOrel.ru. К апрелю 2021 года подрядчик должен оборудовать пешеходный крытый мост со стороны памятника Ивану Грозному.

Напомним, в ходе реконструкции на Красном мосту заменят изношенные рельсы и опоры контактной линии для трамваев и троллейбусов. Переправа будет расширена. Сами трамваи полностью прекратят движение по Железнодорожному району. Вместо них обещают пустить автобусы.