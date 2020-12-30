Детали реконструкции Красного моста объявили в Орле

Реконструкция Красного моста в Орле начнется в феврале. При этом переправа ещё какое-то время будет доступна для пешеходов. Окончание работ по контракту намечено на 18 ноября 2022 года.

В ходе реконструкции заменят изношенные рельсы и опоры контактной линии для трамваев и троллейбусов. Сами трамваи полностью прекратят движение по Железнодорожному району. Вместо них обещают пустить автобусы. В Заводском районе трамваи будут двигаться реверсом от площади Карла Маркса. Об этом сообщает InfoOrel.ru. Троллейбусы и автобусы пустят в объезд. В ходе реконструкции мост будет расширен. Высока вероятность, что временный пешеходный мост оставят и после реконструкции.

Красный мост — стальное двухпролетное сооружение балочной конструкции через Оку в центре Орла. Оно имеет по одной полосе движения в каждую сторону, также на нем расположены трамвайные пути. В основе конструкции — опоры Мариинского моста, построенного в конце XIX века и разрушенного немцами при отступлении из города в 1943 году. В 1950-м мост восстановили. Последний раз его капитально ремонтировали в 1999 году.