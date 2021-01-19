Прямой эфир
Общество
Вся актуальная информация по коронавирусу ежедневно обновляется на сайтах https://стопкоронавирус.рф и доступвсем.рф
Мир
Помпео заявил о планах рассмотреть новые санкции против России
Мир
В Великобритании за сутки отметили рекордное число умерших от COVID-19
Мир
В Сирии умер последний глава правящей династии Османской империи
Мир
Минздрав Турции обсудил с послом России сотрудничество по «Спутнику V»
Мир
Байден назначил трансгендера помощником министра здравоохранения
Общество
Компания Qualcomm показала новый мобильный процессор Snapdragon 870
Авто
Правительство предложило повысить утильсбор на автомобили в России
Общество
В Думе обсудят запрет на услуги суррогатных матерей для иностранцев
Экономика
Новые продукты банков будут тестировать на безопасность для клиентов

Агенство Fitch о бесполезности санкций США против «Северный поток – 2»

0
Выделить главное
вкл
выкл

По мнению экспертов агентства Fitch, санкции США против «Фортуны» не остановят проект. Судно должно было достроить газопровод «Северный поток – 2» по дну Балтийского моря. В Fitch считают, что поскольку баржа зарегистрирована на российскую компанию, санкции не будут иметь большого эффекта, передаёт телеканал «Известия». Баржа принадлежит российской компании, что защитит от санкций. Кроме того, проект газопровода на 100% контролирует «Газпром». Вместе с тем, эксперты не исключают появления трудностей с логистикой. С декабря 2020 года с помощью «Фортуны» проложили 2,6 км труб в исключительной экономической зоне ФРГ. С 15 января баржа стоит на якоре у порта Росток в Германии. Работы по «Северному потоку – 2» строители завершили на 94%.

Телеканал «Известия» доступен в пакетах кабельных операторов, в Москве он находится на 26-й кнопке. Также прямой эфир канала транслируется на сайте iz.ru.

Подпишитесь и получайте новости первыми
ВКонтакте
Яндекс.Дзен
А также читайте «Известия» в Яндекс Новостях
Прямой эфир
Меню
Подписка на газету
Подписка на новости
RSS

Авторское право на систему визуализации содержимого портала iz.ru, а также на исходные данные, включая тексты, фотографии, аудио- и видеоматериалы, графические изображения, иные произведения и товарные знаки принадлежит ООО «МИЦ «Известия». Указанная информация охраняется в соответствии с законодательством РФ и международными соглашениями.

Частичное цитирование возможно только при условии гиперссылки на iz.ru.

АО «АБ «РОССИЯ» — партнер рубрики «Экономика»

Сайт функционирует при финансовой поддержке Федерального агентства по печати и массовым коммуникациям.

Ответственность за содержание любых рекламных материалов, размещенных на портале, несет рекламодатель.

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Свидетельства о регистрации ЭЛ № ФС 77 - 76208 от 8 июля 2019 года, ЭЛ № ФС 77 - 72003 от 26 декабря 2019 года

Все права защищены © ООО «МИЦ «Известия», 2021