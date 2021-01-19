Агенство Fitch о бесполезности санкций США против «Северный поток – 2»

По мнению экспертов агентства Fitch, санкции США против «Фортуны» не остановят проект. Судно должно было достроить газопровод «Северный поток – 2» по дну Балтийского моря. В Fitch считают, что поскольку баржа зарегистрирована на российскую компанию, санкции не будут иметь большого эффекта, передаёт телеканал «Известия». Баржа принадлежит российской компании, что защитит от санкций. Кроме того, проект газопровода на 100% контролирует «Газпром». Вместе с тем, эксперты не исключают появления трудностей с логистикой. С декабря 2020 года с помощью «Фортуны» проложили 2,6 км труб в исключительной экономической зоне ФРГ. С 15 января баржа стоит на якоре у порта Росток в Германии. Работы по «Северному потоку – 2» строители завершили на 94%.

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