В Думе обсудят запрет на услуги суррогатных матерей для иностранцев

Группа депутатов Госдумы разработала законопроект, который запрещает лицам иностранного гражданства использовать услуги суррогатных матерей в России. Текст документа во вторник, 19 января, оказался в распоряжении ТАСС.

По данным «Парламентской газеты», заседание рабочей группы по вопросам регулирования процедуры суррогатного материнства состоится 20 января. Его целью станет обсуждение законопроекта, а также других правовых механизмов контроля за суррогатным материнством.

В соответствии с законопроектом поправки вносятся в закон «Об основах охраны здоровья граждан в РФ». Услуги суррогатного материнства становятся доступными только для российских граждан или лиц, имеющих вид на жительство в РФ и состоящих в зарегистрированном браке, в возрасте не старше 55 лет и не младше 25 лет. Кроме того, обратиться за предоставлением услуги они смогут не ранее чем через год после регистрации брака.

Обязательным требованием для предоставления услуг суррогатного материнства является заключение консилиума врачей о том, что супруга не может иметь детей по медицинским показаниям.

2 декабря 2020 года, «Известия» сообщили о том, что в Общественной палате подготовили проект резолюции по вопросу урегулирования суррогатного материнства в России. Среди предложений — запрет на участие в программах сурматеринства иностранных граждан, запрет на его рекламу, отказ от реализации суррогатного материнства на коммерческой основе, закрепление права использования программы только семейными парами и, соответственно, запрет для участия в ней одиноких граждан России.