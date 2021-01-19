Прямой эфир
Общество
Вся актуальная информация по коронавирусу ежедневно обновляется на сайтах https://стопкоронавирус.рф и доступвсем.рф
Мир
США расширили санкции против России
Общество
Госдума досрочно прекратила полномочия умершего депутата Антошкина
Мир
В Сирии умер последний глава правящей династии Османской империи
Мир
Эксперты ВОЗ указали на ошибки стран в борьбе с пандемией COVID-19
Мир
В «Газпроме» подтвердили намерение достроить «Северный поток – 2»
Мир
Иран ввел санкции против Трампа и ряда других официальных лиц США
Мир
Лавров отметил ухудшение ситуации с безопасностью на Крайнем Севере
Авто
Правительство предложило повысить утильсбор на автомобили в России
Общество
В Думе обсудят запрет на услуги суррогатных матерей для иностранцев

СКР начал проверку после ДТП со школьным автобусом в Калужской области

0
Озвучить текст
Выделить главное
вкл
выкл

Следователи СКР проводят проверку по факту аварии с участием школьного автобуса в Калужской области. В результате ДТП пострадал 14-летний подросток и две женщины.

Эксперты выясняют все обстоятельства случившегося. По результатам проверки будет принято процессуальное решение.

ДТП произошло 19 января на 220-м км Киевского шоссе в Мещовском районе. По предварительным данным, автобус врезался в стоящий на обочине грузовик. В этот момент в салоне находились 15 детей, пишет газета «Весть».

19 января произошло крупное ДТП на Горьковском шоссе в Московской области. При столкновении «Газели» с грузовиком погибли три человека. Движение в сторону Москвы на некоторые время перекрывалось.

Прямой эфир
Меню
Подписка на газету
Подписка на новости
RSS

Авторское право на систему визуализации содержимого портала iz.ru, а также на исходные данные, включая тексты, фотографии, аудио- и видеоматериалы, графические изображения, иные произведения и товарные знаки принадлежит ООО «МИЦ «Известия». Указанная информация охраняется в соответствии с законодательством РФ и международными соглашениями.

Частичное цитирование возможно только при условии гиперссылки на iz.ru.

АО «АБ «РОССИЯ» — партнер рубрики «Экономика»

Сайт функционирует при финансовой поддержке Федерального агентства по печати и массовым коммуникациям.

Ответственность за содержание любых рекламных материалов, размещенных на портале, несет рекламодатель.

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Свидетельства о регистрации ЭЛ № ФС 77 - 76208 от 8 июля 2019 года, ЭЛ № ФС 77 - 72003 от 26 декабря 2019 года

Все права защищены © ООО «МИЦ «Известия», 2021