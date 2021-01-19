СКР начал проверку после ДТП со школьным автобусом в Калужской области

Следователи СКР проводят проверку по факту аварии с участием школьного автобуса в Калужской области. В результате ДТП пострадал 14-летний подросток и две женщины.

Эксперты выясняют все обстоятельства случившегося. По результатам проверки будет принято процессуальное решение.

ДТП произошло 19 января на 220-м км Киевского шоссе в Мещовском районе. По предварительным данным, автобус врезался в стоящий на обочине грузовик. В этот момент в салоне находились 15 детей, пишет газета «Весть».

19 января произошло крупное ДТП на Горьковском шоссе в Московской области. При столкновении «Газели» с грузовиком погибли три человека. Движение в сторону Москвы на некоторые время перекрывалось.