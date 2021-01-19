Три человека погибли при столкновении «Газели» и фуры в Подмосковье

Три человека погибли при столкновении «Газели» с грузовой машиной на Горьковском шоссе в Московской области. Об этом 19 января сообщил ТАСС со ссылкой на пресс-службу регионального управления МВД России.

«На 72-м км Горьковского шоссе произошло ДТП с участием грузовой машины и «Газели», в которой находились девять человек. В результате столкновения погибли три человека», — сообщили агентству.

«Интерфакс» сообщает также о шести пострадавших.

На месте происшествия работают сотрудники полиции. Движение в сторону Москвы перекрыто.

18 января на 251-м км Центральной кольцевой автомобильной дороги (ЦКАД) рядом с Новой Москвой столкнулись легковой автомобиль и грузовик. В результате ДТП погиб один человек.