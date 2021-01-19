В Сирии умер последний глава правящей династии Османской империи

Принц Дюндар Абдулкерим Османоглу, последний глава дома Османов — правящей династии Османской империи, скончался в Дамаске в возрасте 90 лет. Об этом сообщает газета Hurriyet со ссылкой на племянника умершего, принца Абдулхамида Кайихана Османоглу во вторник, 19 января.

«Мой дядя Дюндар испытывал серьезные проблемы со здоровьем. Мы старались вывезти его в Турцию, но у нас ничего не вышло», — сказал родственник.

О дате и месте похорон главы дома Османов объявят позже.

Дюндар родился 20 декабря 1930 года в Дамаске.

Теперь 46-м главой дома Османов станет родившийся в 1932 году Харун Османоглу, младший брат скончавшегося. Он родился и вырос в Сирии, но сейчас живет в Стамбуле и участвует в турецкой общественной жизни.

Османы происходят из огузского племени кайи, обитавшего в Центральной Азии, в области Балх. Спасаясь от монголов, они частично перекочевали на запад, постепенно перебравшись в Малую Азию, где разгромили Византийскую империю и создали Османскую.

Династию основал Осман I Гази (1258–1326). Последний из его преемников Мехмед VI (1861–1926) покинул родину в 1922 году.