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В Сирии умер последний глава правящей династии Османской империи

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Принц Дюндар Абдулкерим Османоглу, последний глава дома Османов — правящей династии Османской империи, скончался в Дамаске в возрасте 90 лет. Об этом сообщает газета Hurriyet со ссылкой на племянника умершего, принца Абдулхамида Кайихана Османоглу во вторник, 19 января.

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«Мой дядя Дюндар испытывал серьезные проблемы со здоровьем. Мы старались вывезти его в Турцию, но у нас ничего не вышло», — сказал родственник.

О дате и месте похорон главы дома Османов объявят позже.

Дюндар родился 20 декабря 1930 года в Дамаске.

Теперь 46-м главой дома Османов станет родившийся в 1932 году Харун Османоглу, младший брат скончавшегося. Он родился и вырос в Сирии, но сейчас живет в Стамбуле и участвует в турецкой общественной жизни.

Османы происходят из огузского племени кайи, обитавшего в Центральной Азии, в области Балх. Спасаясь от монголов, они частично перекочевали на запад, постепенно перебравшись в Малую Азию, где разгромили Византийскую империю и создали Османскую.

Династию основал Осман I Гази (1258–1326). Последний из его преемников Мехмед VI (1861–1926) покинул родину в 1922 году.

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