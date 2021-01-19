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На Украине предложили запретить перенос выходных и рабочих дней

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Группа депутатов Верховной рады Украины зарегистрировала проект закона, который предусматривает запрет на перенос выходных и рабочих дней. Соответствующий документ опубликовали на сайте украинского парламента.

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Согласно законодательству Украины, правительство может переносить выходные и рабочие дни с целью создания благоприятных условий для использования праздничных и нерабочих дней, а также рационального использования рабочего времени.

«Запрещается перенос выходных и рабочих дней на предприятии, в учреждении или организации, кроме случаев, установленных настоящим кодексом», — отмечается в проекте.

Инициаторы законопроекта считают, что его принятие согласует украинское законодательство с законодательством стран Евросоюза в вопросе переноса рабочих дней. Это должно привести к более эффективному сотрудничеству между государствами и увеличению экономического потенциала Украины.

В пояснительной записке говорится, что избыточное количество переносов рабочих дней негативно сказывается на производительности труда, минимизирует возможности работы с инвесторами, формирует негативную репутацию бизнес-потенциала Украины в мире.

Также перенос рабочих дней иногда приводит к шестидневной рабочей неделе, что является нарушением законодательных требований к минимальному времени отдыха трудящегося.

Отмечается, что перенос выходных является советской традицией и в таких странах, как Белоруссия, Польша, Литва, Германия, США, и других государствах такой практики нет.

Каждый год кабмин Украины издает распоряжения о переносе тех или иных рабочих дней, которые являются следующими после праздничных или нерабочих дней. В случае, когда праздничный или нерабочий день совпадает с выходным, выходной переносят на следующий после праздничного или нерабочего день. Таким образом, украинцы в среднем получают «длинные выходные» по 3–4 раза в год в зависимости от календаря.

Как отмечал сайт Kp.ua 28 декабря, в 2021 году благодаря переносу рабочих дней украинцы трижды получат по четыре дня каникул подряд.

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