Госдума досрочно прекратила полномочия умершего депутата Антошкина

Государственная дума РФ досрочно прекратила полномочия депутата от «Единой России» Николая Антошкина. Соответствующее постановление было принято 19 января на заседании Госдумы.

«Считать досрочно прекращенными полномочия депутата Государственной думы Антошкина Николая Тимофеевича, избранного по федеральному избирательному округу в составе федерального списка кандидатов в депутаты Государственной думы, выдвинутого всероссийской политической партией «Единая Россия», 17 января 2021 года в связи с его смертью», — говорится в постановлении Госдумы.

О кончине Антошкина на 79-м году жизни стало известно 17 января от руководителя аппарата Клуба военачальников Николая Дерябина. Парламентарий умер в больнице.

Антошкин незадолго до смерти был госпитализирован с COVID-19.

Он родился 19 декабря 1942 года в Федоровском районе Башкирской АССР. Окончил Оренбургское высшее военное училище летчиков им. И.С. Полбина. С 1975 по 1979 год он был командиром 87-го отдельного разведывательного авиаполка Туркестанского военного округа, позднее командиром 11-го разведывательного авиаполка в группе советских войск в Германии.

Антошкин командовал авиационной группировкой во время ликвидации последствий аварии на Чернобыльской АЭС и лично участвовал в полетах над разрушенным энергоблоком, пишет «Газета.ру».

В 1989–1993 годах Антошкин командовал ВВС Московского военного округа, после был командующим фронтовой авиацией.