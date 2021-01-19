Прямой эфир
Общество
Вся актуальная информация по коронавирусу ежедневно обновляется на сайтах https://стопкоронавирус.рф и доступвсем.рф
Мир
В Германии создан фонд в поддержку «Северного потока — 2»
Общество
Госдума досрочно прекратила полномочия умершего депутата Антошкина
Общество
Мишустин заявил о работе над признанием в мире российских сертификатов о вакцинации
Мир
Эксперты ВОЗ указали на ошибки стран в борьбе с пандемией COVID-19
Мир
В Кремле оценили перспективы завершения «Северного потока – 2»
Общество
В России создали тест для выявления «британского» штамма коронавируса
Общество
Мурашко назвал процент свободных коек для пациентов с коронавирусом
Общество
Эффективность вакцины «ЭпиВакКорона» против COVID-19 составила 100%
Мир
Песков выразил сожаление из-за переноса чемпионата мира по хоккею из Минска

Госдума досрочно прекратила полномочия умершего депутата Антошкина

0
Озвучить текст
Выделить главное
вкл
выкл

Государственная дума РФ досрочно прекратила полномочия депутата от «Единой России» Николая Антошкина. Соответствующее постановление было принято 19 января на заседании Госдумы.

«Считать досрочно прекращенными полномочия депутата Государственной думы Антошкина Николая Тимофеевича, избранного по федеральному избирательному округу в составе федерального списка кандидатов в депутаты Государственной думы, выдвинутого всероссийской политической партией «Единая Россия», 17 января 2021 года в связи с его смертью», — говорится в постановлении Госдумы.

О кончине Антошкина на 79-м году жизни стало известно 17 января от руководителя аппарата Клуба военачальников Николая Дерябина. Парламентарий умер в больнице.

Антошкин незадолго до смерти был госпитализирован с COVID-19.

Он родился 19 декабря 1942 года в Федоровском районе Башкирской АССР. Окончил Оренбургское высшее военное училище летчиков им. И.С. Полбина. С 1975 по 1979 год он был командиром 87-го отдельного разведывательного авиаполка Туркестанского военного округа, позднее командиром 11-го разведывательного авиаполка в группе советских войск в Германии.

Антошкин командовал авиационной группировкой во время ликвидации последствий аварии на Чернобыльской АЭС и лично участвовал в полетах над разрушенным энергоблоком, пишет «Газета.ру».

В 1989–1993 годах Антошкин командовал ВВС Московского военного округа, после был командующим фронтовой авиацией.

Прямой эфир
Меню
Подписка на газету
Подписка на новости
RSS

Авторское право на систему визуализации содержимого портала iz.ru, а также на исходные данные, включая тексты, фотографии, аудио- и видеоматериалы, графические изображения, иные произведения и товарные знаки принадлежит ООО «МИЦ «Известия». Указанная информация охраняется в соответствии с законодательством РФ и международными соглашениями.

Частичное цитирование возможно только при условии гиперссылки на iz.ru.

АО «АБ «РОССИЯ» — партнер рубрики «Экономика»

Сайт функционирует при финансовой поддержке Федерального агентства по печати и массовым коммуникациям.

Ответственность за содержание любых рекламных материалов, размещенных на портале, несет рекламодатель.

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Свидетельства о регистрации ЭЛ № ФС 77 - 76208 от 8 июля 2019 года, ЭЛ № ФС 77 - 72003 от 26 декабря 2019 года

Все права защищены © ООО «МИЦ «Известия», 2021