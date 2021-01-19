Число ДТП сократилось на Куйбышевской железной дороге

В 2020 году на переездах Куйбышевской железной дороги число ДТП сократилось на 65%. В результате аварий пострадали восемь человек, один из них погиб.

Причинами столкновений с железнодорожным подвижным составом стали грубые нарушения правил дорожного движения водителями автомобилей. Всего за год зарегистрировано семь аварий. Об этом пишет НИА «Самара».

Для предотвращения ДТП сотрудники Куйбышевской магистрали ведут мониторинг состояния железной дороги, а также проводят капитальный ремонт железнодорожных переездов. Их оборудуют предупредительными и заградительными устройствами.

13 января сообщалось о гибели двух человек на железной дороге в Красноярском крае. Пассажирские поезда сбили мужчин около станции Иланка и на перегоне Тинская-Решоты.