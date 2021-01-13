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Двух человек насмерть сбили поезда в Красноярском крае

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На территории Красноярского края за последние сутки два человека погибли в результате наезда поездов. Об этом сообщает линейный отдел МВД России на станции Иланская.

Во вторник, 12 января, около 11 утра пассажирский поезд Барнаул–Северобайкальск сбил мужчину около станции Иланка. Известно, что машинист подавал предупредительные сигналы и применил экстренное торможение, но наезда избежать не удалось, пишет ИА KrasnoyarskMedia.

В результате 46-летний мужчина получил различные травмы, от которых скончался на месте до прибытия «скорой».

В 14:10 того же дня в полицию поступила информация о еще одном инциденте на путях. На перегоне Тинская–Решоты поезд Северобайкальск–Москва сбил мужчину. Известно, что на путях в тот момент находились два человека, однако один из них успел перебежать пути перед поездом.

От полученных травм 43-летний пешеход скончался. По предварительным данным, он находился в состоянии алкогольного опьянения.

С начала недели в Красноярском крае на объектах железной дороги погибли три человека. Первый инцидент произошел на станции Минино, там в результате наезда поезда погибла 47-летняя местная жительница.

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