В московском МФЦ появились роботы-диагносты здоровья

Два робота начали работать в офисе МФЦ «Мои документы» в ТРЦ «Щелковский» в Москве. Об этом 19 января рассказал «Известиям» сооснователь и директор по развитию российской компании «Промобот» Олег Кивокурцев.

Один робот имеет женскую внешность, другой — мужскую. Они копируют эмоции человека: могут двигать глазами, бровями, губами и другими «мышцами». Роботы умеют общаться и объяснят, как пройти к нужному кабинету, а также напомнят о необходимости носить средства индивидуальной защиты от COVID-19 и соблюдать безопасную дистанцию.

Кроме того, роботы измеряют основные показатели здоровья — температуру тела, артериальное давление и пульс, насыщение крови кислородом, уровень сахара в крови и объем легких.

В конце 2020 года «Промобот» представили новое поколение человекоподобных роботов-компаньонов, которых приняли на работу в МФЦ Москвы. В настоящее время роботы компании присутствуют в 40 странах мира и выполняют функции промоутеров, администраторов, диагностов, консьержей и гидов, заменяя и дополняя «живых» сотрудников.

В частности, промоботов можно встретить в Сбербанке, крупнейшем ТЦ планеты — Dubai Mall, в международном аэропорту Сабихи Гекчен в Стамбуле, в магазине Walmart в Чили, музее современной истории России, московском и пермском МФЦ и других местах.

В конце ноября 2020 года «Промобот» подписала меморандум о перспективном сотрудничестве и взаимодействии с российской торговой компанией в Китае Beijing Huanuo Exiang (REX) Trading Co LTD. В 2021 году это сотрудничество должно принести контрактов на $500 тыс.