Прямой эфир
Общество
Вся актуальная информация по коронавирусу ежедневно обновляется на сайтах https://стопкоронавирус.рф и доступвсем.рф
Мир
В Германии создан фонд в поддержку «Северного потока — 2»
Общество
Госдума досрочно прекратила полномочия умершего депутата Антошкина
Общество
Мишустин заявил о работе над признанием в мире российских сертификатов о вакцинации
Мир
Эксперты ВОЗ указали на ошибки стран в борьбе с пандемией COVID-19
Мир
В Кремле оценили перспективы завершения «Северного потока – 2»
Общество
В России создали тест для выявления «британского» штамма коронавируса
Общество
Мурашко назвал процент свободных коек для пациентов с коронавирусом
Общество
Эффективность вакцины «ЭпиВакКорона» против COVID-19 составила 100%
Мир
Песков выразил сожаление из-за переноса чемпионата мира по хоккею из Минска

В московском МФЦ появились роботы-диагносты здоровья

0
Озвучить текст
Выделить главное
вкл
выкл

Два робота начали работать в офисе МФЦ «Мои документы» в ТРЦ «Щелковский» в Москве. Об этом 19 января рассказал «Известиям» сооснователь и директор по развитию российской компании «Промобот» Олег Кивокурцев.

Роботы в белых халатах: машины могут заменить медиков в ковидных зонах
Разработчики «научат» устройства брать кровь или мазок со слизистой для анализа, слушать легкие и делать УЗИ

Один робот имеет женскую внешность, другой — мужскую. Они копируют эмоции человека: могут двигать глазами, бровями, губами и другими «мышцами». Роботы умеют общаться и объяснят, как пройти к нужному кабинету, а также напомнят о необходимости носить средства индивидуальной защиты от COVID-19 и соблюдать безопасную дистанцию.

Кроме того, роботы измеряют основные показатели здоровья — температуру тела, артериальное давление и пульс, насыщение крови кислородом, уровень сахара в крови и объем легких.

В конце 2020 года «Промобот» представили новое поколение человекоподобных роботов-компаньонов, которых приняли на работу в МФЦ Москвы. В настоящее время роботы компании присутствуют в 40 странах мира и выполняют функции промоутеров, администраторов, диагностов, консьержей и гидов, заменяя и дополняя «живых» сотрудников.

В частности, промоботов можно встретить в Сбербанке, крупнейшем ТЦ планеты — Dubai Mall, в международном аэропорту Сабихи Гекчен в Стамбуле, в магазине Walmart в Чили, музее современной истории России, московском и пермском МФЦ и других местах.

В конце ноября 2020 года «Промобот» подписала меморандум о перспективном сотрудничестве и взаимодействии с российской торговой компанией в Китае Beijing Huanuo Exiang (REX) Trading Co LTD. В 2021 году это сотрудничество должно принести контрактов на $500 тыс.

Прямой эфир
Меню
Подписка на газету
Подписка на новости
RSS

Авторское право на систему визуализации содержимого портала iz.ru, а также на исходные данные, включая тексты, фотографии, аудио- и видеоматериалы, графические изображения, иные произведения и товарные знаки принадлежит ООО «МИЦ «Известия». Указанная информация охраняется в соответствии с законодательством РФ и международными соглашениями.

Частичное цитирование возможно только при условии гиперссылки на iz.ru.

АО «АБ «РОССИЯ» — партнер рубрики «Экономика»

Сайт функционирует при финансовой поддержке Федерального агентства по печати и массовым коммуникациям.

Ответственность за содержание любых рекламных материалов, размещенных на портале, несет рекламодатель.

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Свидетельства о регистрации ЭЛ № ФС 77 - 76208 от 8 июля 2019 года, ЭЛ № ФС 77 - 72003 от 26 декабря 2019 года

Все права защищены © ООО «МИЦ «Известия», 2021