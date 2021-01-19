Республика Беларусь экстренно импортирует электроэнергию Украине

Белоруссия экстренно поставит электроэнергию Украине. Киев обратился к Минску с официальной просьбой, передает телеканал «Известия». В стране увеличилось потребление электричества из-за морозов. При этом Украина не признает Лукашенко президентом Белоруссии. Политический конфликт не мешает Киеву в экономическом вопросе. Власти отменили запрет на импорт электроэнергии.

Телеканал «Известия» доступен в пакетах кабельных операторов, в Москве он находится на 26-й кнопке. Также прямой эфир канала транслируется на сайте iz.ru.