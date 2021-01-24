Весомый довод: юный борец сумо набирает массу тела

10-летний японец Кюта Кумагай вдвое тяжелее большинства своих сверстников и гораздо сильнее — в прошлом году он стал чемпионом мира по сумо в своей возрастной категории. Эта победа во многом заслуга его отца и личного тренера Тайсуке, который разработал для сына особый режим тренировок и питания. Как стать успешным сумоистом — в фотогалерее «Известий»
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Фото: REUTERS/Kim Kyung-Hoon
Тайсуке, сам увлекавшийся сумо, разглядел в сыне спортивный талант, когда тот еще ходил в детский сад
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Фото: REUTERS/Kim Kyung-Hoon
«Я ничему его не учил, — вспоминает отец. — Многие вещи у него получались сами собой»
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Фото: REUTERS/Kim Kyung-Hoon
Решив, что талант сына надо развивать, Тайсуке перевез семью в Токио — здесь есть множество профессиональных клубов и храм, возведенный в честь Номи-но Сукунэ, героя японской мифологии и покровителя сумоистов
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Фото: REUTERS/Kim Kyung-Hoon
Теперь Кюта тренируется шесть дней в неделю
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Фото: REUTERS/Kim Kyung-Hoon
Он занимается легкой атлетикой и плаванием, чтобы развить ловкость и быстроту реакции
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Фото: REUTERS/Kim Kyung-Hoon
Укрепляет мышцы на силовых тренировках
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Фото: REUTERS/Kim Kyung-Hoon
Развивает гибкость
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Фото: REUTERS/Kim Kyung-Hoon
В комплекс тренировок входят поединки с отцом
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Фото: REUTERS/Kim Kyung-Hoon
Во время схваток Тайсуке не щадит сына, нередко доводя его до слез. Но считает, что это самый эффективный способ воспитать настоящего чемпиона
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Фото: REUTERS/Kim Kyung-Hoon
«Я не считаю, что слишком давлю на него, — говорит 50-летний Тайсуке. — Думаю, что ему удается найти время на себя и для того, чтобы поиграть с друзьями»
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Фото: REUTERS/Kim Kyung-Hoon
Сейчас застенчивый и немногословный Кюта легко побеждает соперников, которые на 5–6 лет старше
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Фото: REUTERS/Kim Kyung-Hoon
«Это приятно и даже забавно — справиться с тем, кто старше тебя», — признается Кюта
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Фото: REUTERS/Kim Kyung-Hoon
Сейчас он весит всего 85 кг, и в ближайшие два года ему надо набрать еще 20 — тогда есть надежда, что его возьмут в знаменитую команду сумоистов
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Фото: REUTERS/Kim Kyung-Hoon
Поэтому Кюта сидит на строгой диете — 4 тыс. калорий ежедневно. Он выпивает не менее литра молока и ест в больших количествах тянконабэ — блюдо, популярное у сумоистов для набора веса, которое состоит из множества ингредиентов, в том числе курицы с кожей, жареной рыбы, говядины, тофу, овощей. А любимое его лакомство — стейк
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Фото: REUTERS/Kim Kyung-Hoon
Главная цель в жизни отца и сына — достичь уровня ёкодзуна, высшего титула в сумо
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Фото: REUTERS/Kim Kyung-Hoon
На это работает вся его семья, включая мать, — обучение будущего чемпиона стоит очень дорого, а его обслуживание и воспитание требуют огромных усилий
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Фото: REUTERS/Kim Kyung-Hoon
Ради звания чемпиона Кюта готов терпеть. «Тренировки по сумо — это не то, что приносит удовольствие», — признается он
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