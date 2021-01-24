Весомый довод: юный борец сумо набирает массу тела

10-летний японец Кюта Кумагай вдвое тяжелее большинства своих сверстников и гораздо сильнее — в прошлом году он стал чемпионом мира по сумо в своей возрастной категории. Эта победа во многом заслуга его отца и личного тренера Тайсуке, который разработал для сына особый режим тренировок и питания. Как стать успешным сумоистом — в фотогалерее «Известий»