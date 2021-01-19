Мурашко заявил о снижении продаж алкоголя на 3% в 2020 году

В России в 2020 году продажи алкогольной продукции снизились на 3%. Об этом во вторник, 19 января, заявили министр здравоохранения Михаил Мурашко в ходе расширенного заседания комитета Совета Федерации по социальной политике.

«Мы перешли в новый формат, отвечая на вопросы и вызовы национальной безопасности, мы приняли план по реализации стратегии, принятой в 2019 году. Это такие ключевые направления, [как] укрепление общественного здоровья, <...> [также] касаемо неинфекционных заболеваний по снижению приверженности и потребления табака. Достигли снижения продажи сигарет и папирос, снизились продажи алкоголя на 3%», ― сказал он.

В декабре представители «Трезвой России» выступили с предложением к 2030 году в два раза сократить объем продаж алкоголя, а также его потребление среди трудоспособного населения до 50%. Отмечалось, что объемы потребления алкоголя в стране в 2020 году составили 16 млрд л.

Кроме того, представители общественного движения предлагают сократить потребление табачной продукции. Так, к 2030 году предполагается сокращение продаж сигарет в два раза, то есть с 300 млрд до 150 млрд штук, и установление единых повышенных требований к качеству табака и табачной продукции.